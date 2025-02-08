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Лукас Вера: «Жилье в Москве в три раза дороже, чем в Оренбурге, ужасные пробки. Здесь дороже жить, чем в Буэнос-Айресе, но город настолько безопасный, что это того стоит»

Лукас Вера сравнил жизнь в Москве и в других городах России и мира.

Аргентинский полузащитник «Химок» ранее выступал за «Оренбург».

– Вы сами водите машину?

– Да, но только в Химках. Если мне надо в центр, то лучше поеду на такси.

– Из-за того, что в центре плохо работает навигатор?

– Нет, из-за плотного трафика. Я пробовал два-три раза съездить в центр, но попадал в ужасные пробки. Это было тяжело. Я и так не особо люблю водить машину – только недолго. Но пробки убивают мое время.

– Встречали еще где-то такое движение?

– Да, такие же пробки в центре Буэнос-Айреса, но там я хотя бы знаю, как лучше ездить короткими путями, чтобы не стоять в заторах. В Москве у меня пока таких знаний нет.

Наибольшая разница между Оренбургом и Москвой – стоимость аренды жилья. Я люблю жить в большой квартире, и в Москве это гораздо дороже. Но эта аренда того стоит, потому что мне нравится жить в комфорте.

– Насколько выросли ваши расходы?

– Жилье в Москве стоит в три раза дороже, чем в Оренбурге. Но это понимают все, кто живет в столице: все-таки Москва – огромный город по сравнению с Оренбургом. Что касается других трат, не вижу большой разницы.

В Москве, конечно, дороже жить, чем в Буэнос-Айресе. Но город настолько безопасный, что это того стоит. Так что лучше я заплачу, это не проблема, – сказал Вера.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoЛукас Вера I
светская хроника
logoОренбург
деньги
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logoпремьер-лига Россия
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