Капленко из «Химок» о расходах в месяц: «Мне хватит и 100 тысяч, наверное. В Оренбурге жить дешевле раза в два-три, но по сравнению с Москвой там нечего делать»
Хавбек «Химок» Кирилл Капленко высказался о своих ежемесячных расходах.
25-летний белорус играет в России с 2017 года.
– По сравнению с Минском и Оренбургом, сколько денег вам надо для жизни в Москве?
– У каждого разный уровень жизни. Мне, наверное, хватит и тысяч 100.
– В Минске и Оренбурге жизнь была сильно дешевле?
– Не сказал бы, что в Минске дешево. Там «хорошие» цены в магазинах и в ресторанах, разница с Москвой не особо ощущается. Даже иногда удивляюсь ценникам. Например, я люблю корюшку: она в Минске стоит 110 белорусских рублей (примерно 3,3 тысячи российских рублей – Спортс’‘), это вообще жесть!
Что касается Оренбурга, да, там жить дешевле. Раза в два или даже в три. Но в Оренбурге по сравнению с Москвой делать особо нечего, – сказал полузащитник «Химок» Кирилл Капленко.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем