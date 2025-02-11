Капленко из «Химок» о расходах в месяц: «Мне хватит и 100 тысяч, наверное. В Оренбурге жить дешевле раза в два-три, но по сравнению с Москвой там нечего делать»

Хавбек «Химок» Кирилл Капленко высказался о своих ежемесячных расходах.

25-летний белорус играет в России с 2017 года.

– По сравнению с Минском и Оренбургом, сколько денег вам надо для жизни в Москве?

– У каждого разный уровень жизни. Мне, наверное, хватит и тысяч 100.

– В Минске и Оренбурге жизнь была сильно дешевле?

– Не сказал бы, что в Минске дешево. Там «хорошие» цены в магазинах и в ресторанах, разница с Москвой не особо ощущается. Даже иногда удивляюсь ценникам. Например, я люблю корюшку: она в Минске стоит 110 белорусских рублей (примерно 3,3 тысячи российских рублей – Спортс’‘), это вообще жесть!

Что касается Оренбурга, да, там жить дешевле. Раза в два или даже в три. Но в Оренбурге по сравнению с Москвой делать особо нечего, – сказал полузащитник «Химок » Кирилл Капленко .