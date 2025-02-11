Ла Лига по просьбе клубов обратилась в дисциплинарный комитет RFEF из-за жалобы «Реала» на судей
Ла Лига обратилась в RFEF из-за жалобы «Реала» на судей.
Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».
Как сообщает El Partidazo de COPE, Ла Лига обратилась в дисциплинарный комитет RFEF из-за письма мадридцев. Это было сделано по просьбе остальных клубов чемпионата.
Тебас о жалобах «Реала» на судей: «Они изображают из себя жертв, что неуместно и не соответствует действительности. «Мадрид» хочет навредить соревнованию. Они сошли с ума»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
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