Ла Лига по просьбе клубов обратилась в дисциплинарный комитет RFEF из-за жалобы «Реала» на судей

Ла Лига обратилась в RFEF из-за жалобы «Реала» на судей.

Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

Как сообщает El Partidazo de COPE, Ла Лига обратилась в дисциплинарный комитет RFEF из-за письма мадридцев. Это было сделано по просьбе остальных клубов чемпионата.

Тебас о жалобах «Реала» на судей: «Они изображают из себя жертв, что неуместно и не соответствует действительности. «Мадрид» хочет навредить соревнованию. Они сошли с ума»

