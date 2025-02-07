Тебас ответил Анчелотти на слова про судейство: «Реал» входил в руководство RFEF до ноября 2023 года и даже «му» не сказал. Тогда уже было известно о Негрейре, почему не было никаких предложений?»
Ранее президент Ла Лиги заявил в контексте жалоб «Реала» на судейство: «Они изображают из себя жертв, что неуместно и не соответствует действительности. «Мадрид» хочет навредить соревнованию. Они сошли с ума».
Главный тренер «Реала» Анчелотти ответил Тебасу: «Ему нужно сохранять спокойствие, никто не сошел с ума. Требовалось изменение системы, которой, насколько я слышал, никто не доволен.
«Карло, сохраняй спокойствие...Испанский чемпионат не сфальсифицирован, и мы все хотим улучшения судейской системы, уже давно этого требуем. Но любопытно, что «Реал», который теперь так обеспокоен, входил в состав руководящего совета Королевской федерации футбола Испании (RFEF) до ноября 2023 года... и даже «му» не сказал.
На тот момент уже несколько месяцев было известно о деле Негрейры, но в это время «Реал Мадрид» ТВ продолжало «радовать» нас своими «объективными» видео о судьях. Почему тогда не было никаких предложений ни в Федерации, ни в Ла Лиге?
Отговорка про смену модели собственности и так называемую «экспроприацию» Ла Лиги уже неубедительна. Может, это просто еще один предлог? Потому что мы уже слышали подобные теории от некоторых людей, – написал президент Ла Лиги.
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