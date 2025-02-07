Тебас ответил Анчелотти на слова про судейство: «Реал» входил в руководство RFEF до ноября 2023 года и даже «му» не сказал. Тогда уже было известно о Негрейре, почему не было никаких предложений?»

Хавьер Тебас ответил Карло Анчелотти на слова о системе судейства.

Ранее президент Ла Лиги заявил в контексте жалоб «Реала» на судейство: «Они изображают из себя жертв, что неуместно и не соответствует действительности. «Мадрид» хочет навредить соревнованию. Они сошли с ума».

Главный тренер «Реала» Анчелотти ответил Тебасу : «Ему нужно сохранять спокойствие, никто не сошел с ума. Требовалось изменение системы, которой, насколько я слышал, никто не доволен.

«Карло, сохраняй спокойствие...Испанский чемпионат не сфальсифицирован, и мы все хотим улучшения судейской системы, уже давно этого требуем. Но любопытно, что «Реал», который теперь так обеспокоен, входил в состав руководящего совета Королевской федерации футбола Испании (RFEF) до ноября 2023 года... и даже «му» не сказал.

На тот момент уже несколько месяцев было известно о деле Негрейры , но в это время «Реал Мадрид » ТВ продолжало «радовать» нас своими «объективными» видео о судьях. Почему тогда не было никаких предложений ни в Федерации, ни в Ла Лиге?

Отговорка про смену модели собственности и так называемую «экспроприацию» Ла Лиги уже неубедительна. Может, это просто еще один предлог? Потому что мы уже слышали подобные теории от некоторых людей, – написал президент Ла Лиги.