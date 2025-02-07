Анчелотти про запись переговоров судей в моменте с подкатом Ромеро: «Мы ее не получили. Не знаю, почему ее не хотят отдавать «Реалу»
Ранее сообщалось, что «Реал» готов судиться после игры с «Эспаньолом». Главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев. Впоследствии этот футболист забил решающий гол.
Мадридцы требуют предоставить им запись переговоров между главным судьей и видеоассистентом во время эпизода с подкатом Ромеро и готовы добиваться этого через суд.
Главный тренер «Реала» выразил недоумение по поводу того, что аудио до сих пор не получено.
«Мы не получили [запись]. Я не знаю, почему они не хотят ее нам отдавать. Надо спрашивать у них», – сказал Анчелотти.
«Реалу» предоставят запись судейских переговоров в эпизоде с фолом Ромеро на Мбаппе. Об этом заявил глава RFEF
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