Анчелотти про запись переговоров судей в моменте с подкатом Ромеро: «Мы ее не получили. Не знаю, почему ее не хотят отдавать «Реалу»

Карло Анчелотти не понимает, почему до сих пор нет записи переговоров судей.

Ранее сообщалось , что «Реал» готов судиться после игры с «Эспаньолом». Главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев. Впоследствии этот футболист забил решающий гол.

Мадридцы требуют предоставить им запись переговоров между главным судьей и видеоассистентом во время эпизода с подкатом Ромеро и готовы добиваться этого через суд.

Главный тренер «Реала» выразил недоумение по поводу того, что аудио до сих пор не получено.

«Мы не получили [запись]. Я не знаю, почему они не хотят ее нам отдавать. Надо спрашивать у них», – сказал Анчелотти.

«Реалу» предоставят запись судейских переговоров в эпизоде с фолом Ромеро на Мбаппе. Об этом заявил глава RFEF