Болельщики «Реала» скандировали «Коррупция в федерации» по ходу дерби с «Атлетико» и освистали судей во время их представления перед игрой
Болельщики «Реала» освистали судей перед матчем с «Атлетико» (1:1).
Когда диктор «Сантьяго Бернабеу» перед началом матча представлял главного арбитра Сесара Сото Градо и его бригаду, болельщики начали свистеть.
На 12-й минуте болельщики «Реала» начали скандировать: «Коррупция в федерации». Скандирование повторяли несколько раз.
«Столица уже 100 лет белая». Фанаты «Реала» вывесили баннер перед мадридским дерби с «Атлетико»
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