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  • Андрей Лунев: «Женский футбол не дорос до уровня, чтобы девочки получали как мужчины – там нет больших трансферов, спонсорских контрактов. Странно, что многие этого не понимают»
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Андрей Лунев: «Женский футбол не дорос до уровня, чтобы девочки получали как мужчины – там нет больших трансферов, спонсорских контрактов. Странно, что многие этого не понимают»

Андрей Лунев объяснил, почему женщины зарабатывают меньше мужчин в футболе.

– Еще одна твоя цитата, которую долго обсуждали, была про женский футбол. На вопрос о том, должны ли женщины в футболе получать на равных с мужчинами, ты пошутил: «Нет, конечно – женщины должны заниматься домашним очагом».

– В каждой шутке только доля шутки. Сам подумай: в женском футболе нет больших трансферов, нет таких спонсорских контрактов, какие есть в мужском. Футбол – это бизнес.

Женский футбол чисто экономически не дорос до того уровня, чтобы девочки-футболистки получали как футболисты-мужчины. И мне странно, что многие люди этого не понимают, – сказал вратарь «Динамо» и сборной России.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
бизнес
женский футбол
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деньги
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