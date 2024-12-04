Лунев о том, должны ли женщины в футболе получать на равных с мужчинами: «Нет, конечно – женщины должны заниматься домашним очагом. Шутка»
Андрей Лунев пошутил в ответ на вопрос про размер зарплат футболисток.
Вратарь московского «Динамо» ответил на вопрос, должны ли женщины в футболе получать зарплаты на равных с мужчинами.
«Нет, конечно. Потому что женщины должны заниматься домашним очагом.
Конечно же, это шутка», – сказал Лунев.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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