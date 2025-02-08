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«Теперь придется бегать за игроком с мачете по джунглям или пампасам и взимать с него деньги. Нужно больше ясности». Гафин о деле Диарра

Дмитрий Гафин высказался о разрешении ситуаций, подобных инциденту с Бителло.

Напомним, футболисты «Динамо» вышли из отпуска 13 января, однако полузащитник не прибыл в расположение клуба. Сообщалось, что хавбек хочет покинуть клуб и решил остаться в Бразилии для переговоров с «Ботафого». 26 января «Динамо» объявило, что бразилец присоединился к команде на сборе и приступил к тренировкам.

– Можно сказать, что на сегодняшний день ни «Динамо», ни другие российские клубы никак юридически не защищены от таких инцидентов, как с Бителло?

– Вы говорите о так называемом деле Диарра, решение по которому было опубликовано в конце прошлого года. После этого суть наших опасений заключается в том, что, если раньше футболист (как, например, это сделал Норманн) нарушал условия контракта с клубом и в одностороннем порядке разрывал его, то другой клуб, куда он переходил дальше, был обязан выплатить за него установленную компенсацию. То есть этот клуб брал на себя ответственность за подписание такого футболиста. А футболисты несли риск, что если его никто никогда не подпишет на таких условиях, он просто завершит карьеру.

После дела Диарра, согласно различным его трактовкам, получается так, что клуб, куда футболист перейдет, не несет подобную ответственность. Это значит, что если игрок с вами в одностороннем порядке расторг контракт, то вам придется взимать компенсацию не с его следующего клуба, а с самого футболиста.

То есть, условно говоря, придется бегать за ним с мачете по джунглям Амазонии или пампасам, ловить футболиста и взимать с него деньги, которых у него еще может не быть. В этом основной риск. Нам нужно получить больше информации по этому делу, больше разъяснений от уполномоченных органов ФИФА и УЕФА, чтобы иметь больше ясности по подобным ситуациям, – сказал председатель совета директоров «Динамо».

Гафин о Бителло: «Динамо» защищало свои интересы. Это важный игрок – рассчитываем прийти к конструктивному решению, чтобы все стороны были довольны»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Известия»
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