Гендиректор «Динамо» о курсе рубля: «Помним, он был и 50, и 120. Мы пользуемся инструментами хеджирования этих рисков»

Гендиректор «Динамо» прокомментировал ослабление курса рубля.

Официальный курс Центрального банка РФ на 5 декабря 2024 года – 104,23 рубля за доллар. 5 ноября 2024-го один доллар стоил 97,55 рубля.

– Курс рубля ослаб. Насколько это сказывается на «Динамо»?

– Мы помним, когда курс был и 50, и 120.

Чтобы хеджировать (хеджирование – механизм снижения рисков за счет совершения дополнительных сделок, покрывающих убытки от основной инвестиции – Спортс’‘) эти риски, существуют определенные юридические и финансовые инструменты. Мы ими пользуемся.

– То есть можно говорить о том, что все под контролем?

– Да, – сказал генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров .

Гендиректор «Динамо» об агентах: «Считают, будто игроки у клубов в аренде. Команды воспитывают футболистов с 6-7 лет, а потом почему-то должны сами у себя что-то покупать»