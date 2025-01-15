Лещук об экономике: «Я люблю Россию и хочу, чтобы рубль был мировой валютой. Но пока у нас все завязано на том же долларе, что бы ты ни покупал»

Игорь Лещук хочет, чтобы рубль стал мировой валютой.

– Недавно Роман Ротенберг сказал, что торгуется с продавцами и считает это видом спорта. Представляешь себя в такой роли?

– Бывало, выпрашивал где-то скидку. Особенно на каком-то рынке. Мне кажется, это нормально. На рынках так себя все и ведут. Ну, может, не все, но это нормально. Да и в целом считать, куда и на что ты тратишь деньги – правильно. Неважно, сколько ты зарабатываешь.

В любом случае ты ведешь подсчет и понимаешь, что можешь потратить столько, здесь можешь отложить. Конечно, мало у кого она есть, но в идеале нужна подушка безопасности, какие-то инвестиции. Чтобы потом к выходу на пенсию ты жил не только на нее, а был какой-то дополнительный доход.

– Покупка акций как вариант?

– Покупка российских акций и облигаций – это, конечно, тоже хорошее дело. Но валюта все равно поинтереснее, потому что ты получишь плюс от роста, хотя и инфляция какую-то часть будет съедать.

– Многие как раз в конце 2024 года обсуждали в контексте доллара рост цен на билеты, сборы и так далее.

– Я люблю Россию и хочу, чтобы рубль был мировой валютой. Но пока в нашей стране все завязано на других валютах, на том же долларе, что бы ты ни покупал. Ушли европейские машины – пришли китайские, все равно закупаются за валюту.

Да те же самые овощи и фрукты. Конечно, можно сказать, что они выращиваются здесь, а вся их обработка будет российская. Но техника – из-за рубежа, запчасти к ней при ремонте – тоже. Это же тоже влияет на цену.

Раньше у меня лежали деньги в рублях: в акциях и облигациях. Потом я посчитал: если бы вложился в облигации в долларах, то выручил бы намного больше, – сказал вратарь «Динамо ».

Игорь Лещук: «У нас принято говорить, что футболисты тупые. Этот стереотип хочется исправлять. В «Динамо» достаточно начитанных людей, с которыми можно пообщаться на любую тему»