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Ширер о Руни и Джеррарде: «Надеюсь, что мы еще увидим их тренерскую работу. Лэмпард отлично справляется в Чемпионшипе»

Алан Ширер надеется, что Уэйн Руни и Стивен Джеррард продолжат тренировать.

Ранее Джеррард расторг контракт с «Аль-Иттифаком», который он возглавлял с июля 2023 года. Он также работал с «Астон Виллой» и выиграл чемпионат Шотландии с «Рейнджерс». 

Руни был уволен из «Плимута». Прежде он работал в «Бирмингеме», «Дерби Каунти», а также в клубе МЛС «Ди Си Юнайтед». 

«Джеррард покинул Саудовскую Аравию, и я надеюсь, что он вернется к тренерской работе в Великобритании. Ему, конечно, не обязательно работать, но я надеюсь, что мы еще увидим его работу тренером – так же, как и Уэйна Руни.

Очень надеюсь, что кто-то даст Джеррарду шанс проявить себя – так же, как Фрэнк Лэмпард сейчас отлично справляется в «Ковентри». Он вытащил команду из зоны вылета и вплотную приблизился к плей-офф.

Так что я искренне надеюсь, что Джеррард, как и Лэмпард, получит новую возможность в футболе», – сказал бывший нападающий сборной Англии в интервью Betfair.

Джеррарда хочет назначить «Карлайл». Клуб занимает последнее место в 4-м по силе дивизионе Англии

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
logoФрэнк Лэмпард
logoМанчестер Юнайтед
logoУэйн Руни
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