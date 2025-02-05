Маккойст о Джеррарде и Руни: «Стивен доказал, что может тренировать на высоком уровне, выигрывать трофеи. Я надеялся, что Уэйн добьется успеха в «Плимуте»
Ранее Джеррард расторг контракт с «Аль-Иттифаком», который он возглавлял с июля 2023 года. Он также работал с «Астон Виллой» и выиграл чемпионат Шотландии с «Рейнджерс».
Руни был уволен из «Плимута». Прежде он работал в «Бирмингеме», «Дерби Каунти», а также в клубе МЛС «Ди Си Юнайтед».
«Я действительно надеялся, что Уэйн Руни добьется успеха в «Плимуте». Я очень этого хотел. Но, думаю, небольшое различие в том, что Стивен уже добился определенных успехов.
Да, после этого были разочарования, но он доказал, что может работать на высоком уровне и выигрывать трофеи – а это имеет решающее значение.
Думаю, в этом главное отличие, если сравнивать их. Однако следующий шаг для Джеррарда действительно критически важен»», – сказал бывший форвард сборной Шотландии.
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