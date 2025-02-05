Маккойст о Джеррарде и Руни: «Стивен доказал, что может тренировать на высоком уровне, выигрывать трофеи. Я надеялся, что Уэйн добьется успеха в «Плимуте»

Алли Маккойст высказался о тренерских данных Уэйна Руни и Стивена Джеррарда.

Ранее Джеррард расторг контракт с «Аль-Иттифаком», который он возглавлял с июля 2023 года. Он также работал с «Астон Виллой » и выиграл чемпионат Шотландии с «Рейнджерс».

Руни был уволен из «Плимута ». Прежде он работал в «Бирмингеме », «Дерби Каунти », а также в клубе МЛС «Ди Си Юнайтед».

«Я действительно надеялся, что Уэйн Руни добьется успеха в «Плимуте». Я очень этого хотел. Но, думаю, небольшое различие в том, что Стивен уже добился определенных успехов.

Да, после этого были разочарования, но он доказал, что может работать на высоком уровне и выигрывать трофеи – а это имеет решающее значение.

Думаю, в этом главное отличие, если сравнивать их. Однако следующий шаг для Джеррарда действительно критически важен»», – сказал бывший форвард сборной Шотландии.