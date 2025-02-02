Линекер назвал Роналду лучшим футболистом, игравшим в АПЛ: «Но было много великих, можно спорить об одних только полузащитниках: Джеррард, Скоулз, Лэмпард, Кин, Виейра...»
Гари Линекер назвал лучшего футболиста, игравшего в АПЛ.
«Вероятно, это был Роналду, учитывая все то, чего он в итоге добился.
Но, боже, было столько великих игроков! Можно спорить об одних только полузащитниках: Джеррард, Скоулз, Лэмпард, Кин, Виейра и так далее», – сказал бывший форвард сборной Англии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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