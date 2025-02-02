Линекер назвал Роналду лучшим футболистом, игравшим в АПЛ: «Но было много великих, можно спорить об одних только полузащитниках: Джеррард, Скоулз, Лэмпард, Кин, Виейра...»

Гари Линекер назвал лучшего футболиста, игравшего в АПЛ.

«Вероятно, это был Роналду , учитывая все то, чего он в итоге добился.

Но, боже, было столько великих игроков! Можно спорить об одних только полузащитниках: Джеррард , Скоулз, Лэмпард , Кин, Виейра и так далее», – сказал бывший форвард сборной Англии.