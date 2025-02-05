Джеррарда хочет назначить «Карлайл». Клуб занимает последнее место в 4-м по силе дивизионе Англии

«Карлайл Юнайтед» планирует пригласить Стивена Джеррарда на пост тренера.

Клуб уволил Майка Уильямсона в понедельник утром, и, как сообщает Mail Sport, американские владельцы команды всерьез рассматривают кандидатуру экс-капитана «Ливерпуля » в качестве главного тренера.

«Карлайл Юнайтед » выступает во Второй лиге Англии – четвертом по силе дивизионе. На данный момент клуб занимает 24-е, последнее место, набрав 21 балл после 28 матчей.

Ранее Джеррард расторг контракт с «Аль-Иттифаком», который он возглавлял с июля 2023 года.