Гендиректор «Спартака» посетил игру клуба Промеса «Юнайтед» в Дубае

Генеральный директор «Спартака» приехал на матч клуба Квинси Промеса.

Малышев занял место на трибуне для VIP‑гостей на матче между «Юнайтед» из Дубая, за который выступает Промес, и «Масфутом» в 15-туре второй лиги ОАЭ.

Ранее «Спартак» прибыл в ОАЭ, где проведет второй зимний сбор и сыграет на Winline Зимнем кубке РПЛ в Абу‑Даби.