Рябчук о Промесе: «Очень сильно скучает по «Спартаку», хочет вернуться. Он готов сразу выйти на поле»

Олег Рябчук высказался о желании Квинси Промеса вернуться в «Спартак».

«Общался с Промесом. Это было и в отпуске, и когда он приезжал на игры. Все хорошо.

Он очень сильно скучает по «Спартаку», хочет вернуться. И хочет решить свои вопросы. Он такой игрок, который готов сразу выйти на поле», – сказал защитник красно-белых.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. Сейчас 33-летний полузащитник находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды. На родине футболист приговорен к тюремному заключению за участие в контрабанде наркотиков и нападение на родственника с ножом. В настоящее время футболист представляет клуб «Юнайтед» из Дубая.

Квинси Промес: «Очень скучаю по «Спартаку», смотрю каждый матч»