Смородская о Промесе: «Сбитый летчик с плохой репутацией, он не нужен нашему чемпионату»
Ольга Смородская высказалась против возвращения Квинси Промеса в Мир РПЛ.
– Нужно ли возвращение Промеса в чемпионат России?
– Промес – сбитый летчик с плохой репутацией, он не нужен нашему чемпионату, – сказала бывший президент «Локомотива».
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. Сейчас 33-летний полузащитник находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды. На родине футболист приговорен к тюремному заключению за участие в контрабанде наркотиков и нападение на родственника с ножом. В настоящее время футболист представляет клуб «Юнайтед» из Дубая.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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