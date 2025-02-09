Смородская о Промесе: «Сбитый летчик с плохой репутацией, он не нужен нашему чемпионату»

Ольга Смородская высказалась против возвращения Квинси Промеса в Мир РПЛ.

– Нужно ли возвращение Промеса в чемпионат России?

– Промес – сбитый летчик с плохой репутацией, он не нужен нашему чемпионату, – сказала бывший президент «Локомотива».

Промес выступал за «Спартак » с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. Сейчас 33-летний полузащитник находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды. На родине футболист приговорен к тюремному заключению за участие в контрабанде наркотиков и нападение на родственника с ножом. В настоящее время футболист представляет клуб «Юнайтед» из Дубая.