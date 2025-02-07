Квинси Промес: «Очень скучаю по «Спартаку», смотрю каждый матч»

Квинси Промес заявил, что скучает по «Спартаку».

– Веришь, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне?

– Надеюсь.

– Скучаешь по «Спартаку»?

– Очень.

– Как часто смотришь матчи «Спартака»?

– Каждый матч, – сказал игрок «Юнайтед» из Дубая.