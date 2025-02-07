Квинси Промес: «Очень скучаю по «Спартаку», смотрю каждый матч»
Квинси Промес заявил, что скучает по «Спартаку».
– Веришь, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне?
– Надеюсь.
– Скучаешь по «Спартаку»?
– Очень.
– Как часто смотришь матчи «Спартака»?
– Каждый матч, – сказал игрок «Юнайтед» из Дубая.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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