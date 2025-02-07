Промес присутствует на матче «Спартака» и «Динамо»

Квинси Промес присутствует на матче «Спартака» с «Динамо».

Бывший игрок «Спартака» прибыл на матч красно-белых против «Динамо» в Winline Зимнем кубке РПЛ.

Ранее Промес посетил товарищескую игру «Спартака» с «Астаной» (4:1), после заявил, что хочет вернуться в московский клуб.

С сентября прошлого года Квинси выступает за «Юнайтед» из Дубая.