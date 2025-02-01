Промес по-русски о возвращении в «Спартак»: «Я очень хочу»
Квинси Промес хочет снова играть за «Спартак».
– Когда в «Спартак»?
– Не знаю, брат, не знаю. Но я очень хочу, – ответил по-русски полузащитник дубайского «Юнайтеда».
Как дела у Промеса? Забивает в ОАЭ, не заплатил налоги в России, есть слухи о возвращении
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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