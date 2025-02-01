Промес по-русски о возвращении в «Спартак»: «Я очень хочу»

Квинси Промес хочет снова играть за «Спартак».

– Когда в «Спартак»?

– Не знаю, брат, не знаю. Но я очень хочу, – ответил по-русски полузащитник дубайского «Юнайтеда».

Как дела у Промеса? Забивает в ОАЭ, не заплатил налоги в России, есть слухи о возвращении