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  • Аршавин о переходе Сатпаева в «Челси» из «Кайрата»: «Он играл на турнирах в академии «Зенита», даже не пришлось следить. Тогда сделка оценивалась в районе 3 млн евро – слишком высокая цена»
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Аршавин о переходе Сатпаева в «Челси» из «Кайрата»: «Он играл на турнирах в академии «Зенита», даже не пришлось следить. Тогда сделка оценивалась в районе 3 млн евро – слишком высокая цена»

Андрей Аршавин рассказал, что Дастан Сатпаев мог уйти в «Зенит», а не в «Челси».

Сегодня стало известно, что казахстанский «Кайрат» продал 16-летнего форварда лондонскому клубу.

– Нам даже не пришлось за ним следить, он у нас играл на двух турнирах в нашей академии по своему году. Он, безусловно, классный нападающий, по своему году один из лучших на постсоветском пространстве, может быть, даже лучший. Не удивлен, что им заинтересовался такой клуб, как «Челси».

– Большое будущее у него, да?

– Трудно сказать. Честно, для меня все равно слишком высокая цена на него. Тем более на данный момент. Но задатки у него для этого все, безусловно, есть.

– Вы думали его взять в «Зенит»?

– Да, я хотел, чтобы он перешел, но это было после тех турниров, когда он выступал. Потом, когда мы ездили на игру, нас спрашивали, сколько мы готовы дать. Уже тогда сделка оценивалась в районе трех миллионов, поэтому до нормального разговора не дошло.

А если бы он, условно, был готов перейти в аренду или за какие‑то небольшие деньги, то да, – сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин.

«Челси» купил 16-летнего Сатпаева у «Кайрата». Форвард останется в казахстанском клубе до совершеннолетия

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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