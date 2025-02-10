«Челси» купил 16-летнего Сатпаева у «Кайрата». Форвард останется в казахстанском клубе до совершеннолетия
Клубы достигли соглашения о трансфере 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева. Ранее сообщалось, что англичане заплатят 2+1,6 млн фунтов, а срок контракта с игроком составит 5 лет.
Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к «Челси», а до этого времени Сатпаев продолжит выступать за «Кайрат».
В его активе 28 матчей, 26 голов и 10 ассистов за два сезона в юношеской лиге Казахстана по футболу, а также 4 матча, гол и ассист в Юношеской лиге УЕФА.
«Поздравляем Дастана с этим важнейшим шагом в карьере! Мы гордимся его достижениями и уверены, что впереди его ждут новые вершины!» – сказано в сообщении пресс-службы «Кайрата».
Кержаков о «Кайрате»: «Немного сомневаешься в профессии после таких ситуаций. Отдаешь всего себя, а можешь услышать: «Когда ты, нахрен, начнешь работать?»
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