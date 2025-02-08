Аршавин о Соболеве: «С нулем голов в РПЛ точно не закончит сезон – если забьет 5, будет шикарно. Его моральный настрой лучше сейчас»
Андрей Аршавин рассчитывает на голы Александра Соболева во второй части сезона.
Нападающий перешел в «Зенит» в августе 2024 года. В 11 матчах за петербургскую команду в Мир РПЛ он не забил ни одного мяча.
«В целом мне кажется, что у Соболева сейчас моральные ощущения и моральный настрой лучше, он в каких-то эпизодах проявляет свои лучше качества, забил на сборах, по-моему, больше, чем все игроки «Зенита».
С нулем голов в РПЛ он точно не закончит сезон, цифры не знаю. Если забьет пять голов, то будет шикарно», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
Глушенков о Соболеве: «Он себя покажет. Говорил, что 20 результативных действий сделает»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем