Аршавин о Соболеве: «С нулем голов в РПЛ точно не закончит сезон – если забьет 5, будет шикарно. Его моральный настрой лучше сейчас»

Андрей Аршавин рассчитывает на голы Александра Соболева во второй части сезона.

Нападающий перешел в «Зенит» в августе 2024 года. В 11 матчах за петербургскую команду в Мир РПЛ он не забил ни одного мяча.

«В целом мне кажется, что у Соболева сейчас моральные ощущения и моральный настрой лучше, он в каких-то эпизодах проявляет свои лучше качества, забил на сборах, по-моему, больше, чем все игроки «Зенита».

С нулем голов в РПЛ он точно не закончит сезон, цифры не знаю. Если забьет пять голов, то будет шикарно», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

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