Аршавин о лицензии помощника главного тренера в РПЛ: «Пригодится ли – будем смотреть. Пока об этом не думаю, работаю в другой сфере»

Андрей Аршавин пока не собирается работать тренером.

Экс-полузащитник «Зенита » и сборной России прошел учебу на тренерскую лицензию с мая 2023 года по ноябрь 2024-го.

«В четверг поленился забрать лицензию, нашей группе почему-то празднично не выдают, хотя помню, что другим выдавали в один день, собирали всех. Здесь просто сказали, что можно приехать в рабочий день в определенное время, чтобы забрать лицензию.

Пригодится ли – будем смотреть, если я когда-нибудь буду тренером. Не сказать, что что-то суперновое. Может быть, какие-то нюансы сказали, особенно тренеры по физической подготовке, это было самое сложное для нас, я думаю. Я был одним из первых по портфолио и домашним заданиям, потому что я один из первых этим занялся, понимал: если сразу не займусь, то потом не успею.

Сейчас лицензия только на помощника главного тренера в РПЛ . Для обучения на главного тренера нужно какое-то время поработать. Интересно ли поработать тренером? Посмотрим, пока так, если когда-нибудь будет какое-то предложение, но пока я об этом не думаю.

К Семаку в «Зенит»? Да не, я же в другой там сфере работаю», – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.