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Мостовой об РПЛ: «Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился. А то вознесли постороннего человека до небес. Хорошо, что про него никто не вспоминает»

Александр Мостовой надеется, что Гильермо Абаскаль не вернется в Мир РПЛ.

– Как оцениваете уровень РПЛ в этом сезоне?

– Самое главное, чтобы Абаскаль нигде не появился. Сейчас хоть все немного поутихло, люди успокоились, а то вознесли постороннего человека до небес.

Хорошо, что теперь про него никто не вспоминает, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024‑го. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Мостовой
logoГильермо Абаскаль
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoМатч ТВ
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