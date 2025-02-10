Мостовой об РПЛ: «Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился. А то вознесли постороннего человека до небес. Хорошо, что про него никто не вспоминает»
Александр Мостовой надеется, что Гильермо Абаскаль не вернется в Мир РПЛ.
– Как оцениваете уровень РПЛ в этом сезоне?
– Самое главное, чтобы Абаскаль нигде не появился. Сейчас хоть все немного поутихло, люди успокоились, а то вознесли постороннего человека до небес.
Хорошо, что теперь про него никто не вспоминает, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024‑го.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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