Мостовой об РПЛ: «Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился. А то вознесли постороннего человека до небес. Хорошо, что про него никто не вспоминает»

Александр Мостовой надеется, что Гильермо Абаскаль не вернется в Мир РПЛ.

– Как оцениваете уровень РПЛ в этом сезоне?

– Самое главное, чтобы Абаскаль нигде не появился. Сейчас хоть все немного поутихло, люди успокоились, а то вознесли постороннего человека до небес.

Хорошо, что теперь про него никто не вспоминает, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Абаскаль возглавлял «Спартак » с июня 2022 года по апрель 2024‑го.