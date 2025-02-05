Александр Мостовой: «Месси, Роналду не просто так говорят, что многие тренеры не понимают футбол. Все визжали: Абаскаль! Благодаря мне поняли, что он посторонний человек»
Вчера стало известно о назначении бывшего главного тренера «Краснодара» в клуб из чемпионата ОАЭ.
«Молодец, все правильно сделал. Деньги заработает, их сейчас всем не хватает он хороший тренер. Себя неплохо здесь проявил? Здесь себя многие неплохо проявляют, елки-палки!
У вас и посторонний человек для футбола тоже себя неплохо проявлял. Это Абаскаль! Все визжали, кричали: Абаскаль! Благодаря Мостовому хоть тут поняли, что такое футбол, что Абаскаль – посторонний человек. Бред, просто бред.
Поэтому все вот эти слова... Месси, Роналду не просто так говорят про футбольных людей, о том, что многие тренеры не понимают, что такое футбол», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
Роналду об идеальном тренере: «Он должен быть бывшим игроком – из 50 лучших 48 были футболистами. У меня были очень плохие тренеры, которые нихера не понимают в футболе»
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