Ловчев о «Спартаке»: «При Станковиче видна рука мастера. Мостовой сразу сказал про Деяна, что он тренер. Главное, чтобы руководство не выгнало после двух поражений»

Евгений Ловчев высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

Красно-белые идут на третьем месте в Мир РПЛ с 37 очками и отстают на два балла от «Краснодара» и «Зенита».

– Станкович своей работой вызывает уважение у всех, кто следит за «Спартаком». Уверен, что он дал добро на покупку Гарсии. Давайте верить ему.

– Разница между футболом Станковича и Абаскаля заметна?

– Поначалу при Абаскале тоже все кричали «ура». При нем играли молодые ребята. При Станковиче видна рука мастера.

Некоторые болельщики чихвостят Сашку Мостового и уже договорились до того, что он не легенда «Спартака», а плохой игрок. Мостовой – звезда, тут нет вопросов. Мостовой сразу все сказал про Деяна. Он тренер.

Главное, чтобы руководство «Спартака » не выгоняло специалистов после двух поражений, – сказал бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев .

Ловчев о Мостовом в «Спартаке»: «Он понимает футбол и смог бы сделать команду. Разве у Карпина был опыт? Только этому дали возможность, а Александру – нет»