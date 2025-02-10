Ловчев о «Спартаке»: «При Станковиче видна рука мастера. Мостовой сразу сказал про Деяна, что он тренер. Главное, чтобы руководство не выгнало после двух поражений»
Красно-белые идут на третьем месте в Мир РПЛ с 37 очками и отстают на два балла от «Краснодара» и «Зенита».
– Станкович своей работой вызывает уважение у всех, кто следит за «Спартаком». Уверен, что он дал добро на покупку Гарсии. Давайте верить ему.
– Разница между футболом Станковича и Абаскаля заметна?
– Поначалу при Абаскале тоже все кричали «ура». При нем играли молодые ребята. При Станковиче видна рука мастера.
Некоторые болельщики чихвостят Сашку Мостового и уже договорились до того, что он не легенда «Спартака», а плохой игрок. Мостовой – звезда, тут нет вопросов. Мостовой сразу все сказал про Деяна. Он тренер.
Главное, чтобы руководство «Спартака» не выгоняло специалистов после двух поражений, – сказал бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев.
Ловчев о Мостовом в «Спартаке»: «Он понимает футбол и смог бы сделать команду. Разве у Карпина был опыт? Только этому дали возможность, а Александру – нет»
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