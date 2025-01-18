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  • Мостовой против возвращения Тедеско: «Россия – бездонное дно, куда все хотят приехать, заработать сумасшедшие деньги и уехать. Беда, что такие специалисты обесценивают наших футбольных людей»
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Мостовой против возвращения Тедеско: «Россия – бездонное дно, куда все хотят приехать, заработать сумасшедшие деньги и уехать. Беда, что такие специалисты обесценивают наших футбольных людей»

Александр Мостовой против возможного возвращения Доменико Тедеско в Россию.

– Как вам видится возвращение Тедеско в Россию?

– Ни в коем случае! Ясно, что кто-то его будет пихать. Россия – бездонное дно, куда все хотят приехать, быстрее заработать сумасшедшие деньги и уехать.

Сколько мы этого видели за последние 15-20 лет? Если Абаскаля кто-то хочет вернуть в Россию, то и Тедеско однозначно будут стараться пихать в российские клубы.

Я не удивлюсь, если такое случится. Но это беда, что такие специалисты обесценивают наших футбольных людей. Я ничего не имею против человека с хорошим футбольным прошлым, – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoДоменико Тедеско
logoСпартак
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Абаскаль
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