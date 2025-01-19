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  • Мостовой про Абаскаля: «Спартак» останется самым большим клубом в его карьере – в топ-клуб его могут взять только болбоем. Его сразу раскусили и не дали проработать даже полгода в Испании»
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Мостовой про Абаскаля: «Спартак» останется самым большим клубом в его карьере – в топ-клуб его могут взять только болбоем. Его сразу раскусили и не дали проработать даже полгода в Испании»

Александр Мостовой уверен, что перспективы у Гильермо Абаскаля не лучшие.

«Самым большим клубом в карьере Абаскаля останется «Спартак» – это очевидно. Он должен быть бесконечно благодарен судьбе, что однажды имел честь тренировать такой великий клуб, не имея никаких для этого заслуг.

Карьера в топ-клубе? Его раскусили сразу же после «Спартака» и не дали проработать даже полгода в Испании. Поэтому Абаскаль точно никогда не возглавит европейский топ-клуб. Он там может оказаться только в качестве болбоя», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoГильермо Абаскаль
logoАлександр Мостовой
logoД2 Испания
logoСпартак
logoГранада
logoпремьер-лига Россия
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