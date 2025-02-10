Мостовой о расходах «Спартака» на трансферы: «Тратить такие деньги в отсутствие еврокубков – безумие, но клуб хочет стать чемпионом. Посмотрим, что из этого получится»

Александр Мостовой высказался о тратах «Спартака» в зимнее трансферное окно.

«Пугают ли траты «Спартака»? А с чего они должны кого-то пугать, просто кто-то на этом зарабатывает.

Понятно, что в отсутствие еврокубков тратить такие деньги – безумие, но клуб хочет стать чемпионом. Поэтому давайте посмотрим, что из этого получится. Главное, чтобы все новички адаптировались, и хотели помогать «Спартаку », – сказал бывший полузащитник сборной России.

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