Мостовой о Гарсии за 20 млн евро в «Спартаке»: «Не зря отдали такие деньги. Очень качественный футболист – я посмотрел, как он играл в Греции»
Александр Мостовой назвал Ливая Гарсию качественным футболистом.
Ранее «Спартак» купил 27-летнего форварда у АЕК за 20 миллионов евро.
«Я не знал об этом футболисте ничего, но потом посмотрел, как он играл в Греции, и могу сказать, что в «Спартак» приехал очень качественный футболист. Не зря за него отдали такие деньги.
Теперь главное, чтобы он нормально адаптировался и начал приносить пользу команде. Такого игрока не хватало «Спартаку», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.
Александр Мостовой: «Гарсия за 20 млн евро должен сразу же начать забивать за «Спартак». Переплата, но к этому уже привыкли в нашем футболе»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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