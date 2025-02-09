Мостовой о Гарсии за 20 млн евро в «Спартаке»: «Не зря отдали такие деньги. Очень качественный футболист – я посмотрел, как он играл в Греции»

Александр Мостовой назвал Ливая Гарсию качественным футболистом.

Ранее «Спартак» купил 27-летнего форварда у АЕК за 20 миллионов евро.

«Я не знал об этом футболисте ничего, но потом посмотрел, как он играл в Греции, и могу сказать, что в «Спартак» приехал очень качественный футболист. Не зря за него отдали такие деньги.

Теперь главное, чтобы он нормально адаптировался и начал приносить пользу команде. Такого игрока не хватало «Спартаку », – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

Александр Мостовой: «Гарсия за 20 млн евро должен сразу же начать забивать за «Спартак». Переплата, но к этому уже привыкли в нашем футболе»