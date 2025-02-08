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  • Ловчев о Мостовом в «Спартаке»: «Он понимает футбол и смог бы сделать команду. Разве у Карпина был опыт? Только этому дали возможность, а Александру – нет»
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Ловчев о Мостовом в «Спартаке»: «Он понимает футбол и смог бы сделать команду. Разве у Карпина был опыт? Только этому дали возможность, а Александру – нет»

Евгений Ловчев верит, что Александр Мостовой может успешно тренировать «Спартак».

«Мостовой – очень заметная фигура в нашем футболе, и не потому что он все время говорит, а это все печатают. Он заметнейший человек в нашем футболе, и никто ни разу не дал ему возможности тренировать, хотя говорят: «Да какой ты тренер, ты никого не тренировал».

Уверен, что он мог бы хорошему научить, но не так, что он пришел, две игры проиграли – и сразу до свидания. Дайте человеку время и материал. Мостовой понимает футбол и смог бы сделать команду.

Могу представить Мостового тренером «Спартака». Нет тренерского опыта? А когда Карпин начинал тренировать «Спартак», у него разве был опыт? Это одно и то же! Только этому дали возможность, а Мостовому не дали», – сказал бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Ловчев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
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