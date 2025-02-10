  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уго Гатти о Роналду, считающем себя лучшим в истории: «Вот что отличает его от Месси, я никогда не видел, чтобы он так говорил. Хотелось бы, чтобы было много таких, как Криштиану»
14

Уго Гатти о Роналду, считающем себя лучшим в истории: «Вот что отличает его от Месси, я никогда не видел, чтобы он так говорил. Хотелось бы, чтобы было много таких, как Криштиану»

Уго Гатти отреагировал на слова Криштиану Роналду о лучшем футболисте в истории.

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии назвал таковым себя.

«Мне бы хотелось, чтобы было много таких, как Криштиану Роналду, потому что это сделало бы лучше и вдохновило бы больше игроков, которые так думают, чувствуют это, но не говорят об этом. Вот что отличает его от Месси, потому что я никогда не видел, чтобы он так говорил и так играл.

Придется это доказать, и Криштиану в свои 40 лет продолжает это доказывать. Но он зашел слишком далеко, потому что никого лучше Пеле нет – заявил экс-вратарь сборной Аргентины.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Bolavip
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoМЛС
Уго Гатти
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
logoПеле
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Уго Гатти о Роналду, считающем себя лучшим в истории: «Пеле был лучше Марадоны, Криштиану, Месси, Роналдиньо и Кройффа, вместе взятых»
104вчера, 16:30
Хедира о Роналду и Месси: «Я в команде Криштиану на 100%, но уважаю Лео»
138 февраля, 13:16
Вильям Галлас: «Роналду – самый совершенный футболист, его победный менталитет и работа – это что-то невообразимое. У Месси дар от Бога»
1178 февраля, 11:16
«Роналду – самый сильный футболист, против которого я играл. Мхитарян – самый сильный партнер по команде». Березовский о футболистах
66 февраля, 19:18
Рекомендуем
Главные новости
Галлас об ЛЧ: «Реал» пройдет дальше, думаю. Каждый раз они становятся лучше по ходу турнира и в итоге выигрывают его. «Ман Сити» будет сложно»
6 минут назад
Флик об удалении Фермина в матче с «Севильей»: «Хороший урок игры по схеме 4-4-1»
318 минут назад
Ловчев о «Спартаке»: «При Станковиче видна рука мастера. Мостовой сразу сказал про Деяна, что он тренер. Главное, чтобы руководство не выгнало после двух поражений»
1021 минуту назад
Итурральде о наступе Тчуамени на ногу Лино: «В пользу «Реала» назначили очень похожий пенальти в игре с «Сосьедадом»
428 минут назад
Мален крайне разочарован, что «Астон Вилла» не заявила его в ЛЧ, выбрав Рэшфорда. Клуб приобрел 5 игроков, добавить в заявку можно троих (The Athletic)
1733 минуты назад
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Динамо» сыграет с «Ростовом» за 5-е место, «Краснодар» и ЦСКА разыграют 3-е
1059 минут назад
«Зенит» предлагал 10+ млн евро за Коштинью, «Олимпиакос» отказался продать правого защитника («СЭ»)
29сегодня, 07:48
Гави об отставании «Барсы» от «Реала» на 2 очка: «Люди уже думали, что мы выбыли из гонки. Я же говорил, что чемпионат длинный. Судьи со мной не церемонятся»
59сегодня, 06:58
«Филадельфия» взяла Супербоул, «Ливерпуль» проиграл команде Чемпионшипа в Кубке, три ассиста Овечкина, разгромная победа «Барсы», комментатор Скворцов попал в реанимацию и другие новости
25сегодня, 04:15
Чемпионат Италии. «Интер» против «Фиорентины»
69сегодня, 05:38
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о расходах «Спартака» на трансферы: «Тратить такие деньги в отсутствие еврокубков – безумие, но клуб хочет стать чемпионом. Посмотрим, что из этого получится»
через 2 минуты
Вера о русской музыке: «Baby mama Скриптонита включали постоянно в «Оренбурге». Я думал, что с ума сойду»
5 минут назад
Деку подал в суд на экс-кандидата в президенты «Барсы» Фонта – тот намекал на возможные нарушения при трансфере Роке
25 минут назад
Президент «Адана Демирспор» ушел в отставку после матча с «Галатасараем». Игроки покинули поле из-за несогласия боссов клуба с пенальти в пользу соперника
114 минут назад
Санья о «Сити» против «Реала» в ЛЧ: «Мадрид» будет фаворитом, но шансы 50 на 50. Это не АПЛ, будет другая атмосфера – «горожане» способны продемонстрировать фантастическую игру»
126 минут назад
Мохеби об Азмуне в «Шабаб Аль-Ахли»: «У Сердара потрясающий уровень даже несмотря на то, что он чилит по сравнению с РПЛ. Не думаю, что ему хочется возвращаться в такую конкурентную среду»
4сегодня, 07:35
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 4 гола «Севилье», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Эспаньол»
498вчера, 22:00
Кубок Англии. «Кристал Пэлас» в гостях у «Донкастера»
492сегодня, 07:03
«Интер» – «Фиорентина». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
2сегодня, 06:36
«У такой «Севильи» «Барса» выиграла бы и вдевятером. С сильными соперниками андалузцев не видно». Корнеев про 4:1
4сегодня, 06:24
Рекомендуем