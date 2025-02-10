Уго Гатти о Роналду, считающем себя лучшим в истории: «Вот что отличает его от Месси, я никогда не видел, чтобы он так говорил. Хотелось бы, чтобы было много таких, как Криштиану»
Уго Гатти отреагировал на слова Криштиану Роналду о лучшем футболисте в истории.
Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии назвал таковым себя.
«Мне бы хотелось, чтобы было много таких, как Криштиану Роналду, потому что это сделало бы лучше и вдохновило бы больше игроков, которые так думают, чувствуют это, но не говорят об этом. Вот что отличает его от Месси, потому что я никогда не видел, чтобы он так говорил и так играл.
Придется это доказать, и Криштиану в свои 40 лет продолжает это доказывать. Но он зашел слишком далеко, потому что никого лучше Пеле нет – заявил экс-вратарь сборной Аргентины.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Bolavip
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