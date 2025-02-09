Уго Гатти о Роналду, считающем себя лучшим в истории: «Пеле был лучше Марадоны, Криштиану, Месси, Роналдиньо и Кройффа, вместе взятых»
Уго Гатти не согласился со словами Криштиану Роналду о лучшем футболисте в истории.
Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии назвал таковым себя.
«Общеизвестно, что для меня нет, не было и не будет никого на уровне Пеле. Никто с ним не сравнится, он был уникален.
Криштиану недавно был очень хорош, но он даже близко не на уровне Пеле. Марадона и Месси тоже и близко не Пеле.
Но заявления Роналду небезосновательны, потому что он везде был чемпионом, везде забивал, играл за крупнейшие клубы мира. Однако он не лучший в истории. [После Пеле] есть еще Кройфф, Марадона, Роналдиньо и Ди Стефано.
Мне очень нравится Криштиану, но никто никогда не сравнится с Пеле. Пеле был лучше Марадоны, Роналду, Месси, Роналдиньо и Кройффа, вместе взятых», – сказал бывший вратарь сборной Аргентины.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bolavip
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