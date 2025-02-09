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Уго Гатти о Роналду, считающем себя лучшим в истории: «Пеле был лучше Марадоны, Криштиану, Месси, Роналдиньо и Кройффа, вместе взятых»

Уго Гатти не согласился со словами Криштиану Роналду о лучшем футболисте в истории.

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии назвал таковым себя.

«Общеизвестно, что для меня нет, не было и не будет никого на уровне Пеле. Никто с ним не сравнится, он был уникален.

Криштиану недавно был очень хорош, но он даже близко не на уровне Пеле. Марадона и Месси тоже и близко не Пеле.

Но заявления Роналду небезосновательны, потому что он везде был чемпионом, везде забивал, играл за крупнейшие клубы мира. Однако он не лучший в истории. [После Пеле] есть еще Кройфф, Марадона, Роналдиньо и Ди Стефано.

Мне очень нравится Криштиану, но никто никогда не сравнится с Пеле. Пеле был лучше Марадоны, Роналду, Месси, Роналдиньо и Кройффа, вместе взятых», – сказал бывший вратарь сборной Аргентины.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bolavip
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoПеле
logoЙохан Кройфф
Уго Гатти
logoАльфредо Ди Стефано
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logoДиего Марадона
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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