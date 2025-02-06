«Роналду – самый сильный футболист, против которого я играл. Мхитарян – самый сильный партнер по команде». Березовский о футболистах
Роман Березовский высказался о Криштиану Роналду и Генрихе Мхитаряне.
«Криштиану Роналду – это самый сильный футболист, против которого я играл. Также могу выделить бывшего нападающего сборной Испании Рауля и бывшего полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана.
А самым сильным партнером по команде назову Генриха Мхитаряна. Хотя я люблю и уважаю всех игроков, с которыми выступал», – сказал бывший вратарь «Зенита», «Динамо» и сборной Армении Березовский.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем