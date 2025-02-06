«Роналду – самый сильный футболист, против которого я играл. Мхитарян – самый сильный партнер по команде». Березовский о футболистах

Роман Березовский высказался о Криштиану Роналду и Генрихе Мхитаряне.

«Криштиану Роналду – это самый сильный футболист, против которого я играл. Также могу выделить бывшего нападающего сборной Испании Рауля и бывшего полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана.

А самым сильным партнером по команде назову Генриха Мхитаряна . Хотя я люблю и уважаю всех игроков, с которыми выступал», – сказал бывший вратарь «Зенита», «Динамо» и сборной Армении Березовский.