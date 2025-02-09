Васкес не сыграет с «Ман Сити». Защитник «Реала» выбыл на 2-3 недели из-за травмы бедра
Очередной защитник «Реала» получил травму.
Клуб объявил, что у Лукаса Васкеса диагностирована травма мышц задней поверхности левого бедра. Он не будет включен в состав на игру с «Манчестер Сити» 11 февраля.
По данным журналистки Аранчи Родригес, 33-летний футболист пропустит 2-3 недели.
В этом сезоне Васкес принял участие в 19 играх Ла Лиги и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Алаба выбыл на 2-3 недели. У защитника «Реала» травма приводящей мышцы бедра
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
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