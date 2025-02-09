  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Васкес об 1:1 с «Атлетико»: «Только одна команда хотела победить. Результат несправедлив. О судьях говорить не будем, потому что меня могут наказать»
9

Васкес об 1:1 с «Атлетико»: «Только одна команда хотела победить. Результат несправедлив. О судьях говорить не будем, потому что меня могут наказать»

Лукас Васкес высказался об игре «Реала» и «Атлетико» (1:1).

«О судьях говорить не будем, потому что меня могут наказать. Думаю, результат не отражает нашу игру. Мы шли к победе на протяжении всего матча, и итоговый счет не соответствует тому, что происходило на поле.

Мы остаемся лидерами, на вершине таблицы. Считаю, что этот результат не до конца справедлив, потому что во втором тайме мы были намного острее в атаке и создали много моментов. По тому, что происходило на поле, только одна команда хотела победить.

Нам сказали, что высказывания в прессе могут иметь последствия, поэтому лучше промолчать. Мы часто теряли мячи у своей штрафной, из-за чего соперник опасно выходил в контратаки. Во втором тайме мы выглядели лучше, хорошо прессинговали, стали более уверенными впереди.

Думаю, сегодня команда показала, на что способна. Во второй половине оставили хорошее впечатление, и мы на правильном пути. Ждем с нетерпением [матч с «Ман Сити»], потому что готовы к тому, что нас ждет. Впереди два месяца, когда решится все, и мы будем выкладываться на максимум», – сказал защитник «Реала».

Васкес – судье про фол Тчуамени в дерби с «Атлетико»: «На замедленном повторе все выглядит как пенальти». Сото Градо сказал, что без ВАР не видел наступа

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoсудьи
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛукас Васкес
logoЛа Лига
Сесар Сото Градо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Васкес – судье про фол Тчуамени в дерби с «Атлетико»: «На замедленном повторе все выглядит как пенальти». Сото Градо сказал, что без ВАР не видел наступа
35сегодня, 13:28
«Атлетико» озадачен тем, что Себальоса не удалили в дерби. В клубе считают, что «Реал» поднял шумиху и давил на судей из-за фола на Мбаппе в игре с «Эспаньолом»
42сегодня, 12:15
Судья матча «Реал» – «Атлетико» Сото Градо просил у ВАР больше изображений, но их не было: «Тчуамени наступает на Лино. Назначу пенальти, но без желтой»
104сегодня, 11:44
Рекомендуем
Главные новости
«Не надо думать, что в Европе играют на недосягаемом уровне. Нет, там такие же Пиняевы. Надо просто брать и уезжать». Мостовой о вингере «Локо»
618 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Севильи», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Эспаньолом», «Валенсия» против «Леганеса»
46433 минуты назадLive
Санчо назвал Роналду сильнейшим из партнеров: «Играть с ним было честью для меня. Его менталитет вдохновлял. Все, о чем Криштиану говорит в интервью, – правда»
535 минут назад
Кубок Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Плимута», «Тоттенхэм» против «Астон Виллы»
24947 минут назадLive
«Челси» заработал 1,3 млрд евро на продаже игроков за 10 лет – больше всех. «Ювентус» – 4-й, «Барса» – 7-я, «Сити» – 9-й, «Реал» – 18-й
2051 минуту назад
«Зенит» отказал фанатам в чартере, чтобы те посетили игру со «Спартаком» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ (Иван Карпов)
40сегодня, 14:48
Гарсия и его агент получат 20% от суммы трансфера в «Спартак» – около 4 млн евро на двоих («Чемпионат»)
35сегодня, 14:35
Месси устроили стоячую овацию во время замены в матче «Интер Майами». Лео написал: «Спасибо, Гондурас»
32сегодня, 14:17
Селюк о Сперцяне: «Краснодар» хочет 15 млн евро – перебор, Transfermakt – это ни о чем. Говорили про «Лидс», сейчас напишут про «Реал», и будет 35 млн. Это больше раскрученность»
20сегодня, 14:15
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Удинезе», «Лацио» против «Монцы», «Рома» победила «Венецию»
50сегодня, 14:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Акрон» победил китайский «Чжэцзян», «Крылья» сыграли 3:3 с «Пари НН», «Рубин» уступил «Нефтчи» Фергана
33 минуты назад
Страхиня Эракович: «Зенит» будет чемпионом, уверен. Мы лучшая команда России и должны побеждать каждый год»
29 минут назад
«Тотти и Салах набивали мяч, принимая душ после тренировки. Это дает понять, с какой страстью, любовью они относятся к тому, что делают». Экс-тренер «Ромы» Марра о звездах
212 минут назад
Николич о трансферах ЦСКА: «До сих пор никого, к сожалению. Здорово, если будет усиление, но не надо ожидать чуда. Больше всего жду нападающего»
425 минут назад
Джо Гомес получил травму в начале игры «Ливерпуля» с «Плимутом»
230 минут назад
«Эмполи» подпишет Коваленко бесплатно. После ухода из «Аталанты» украинец был без клуба с лета
144 минуты назад
«Плимут» – «Ливерпуль». Эллиот, Диас, Жота, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
647 минут назадLive
Канчельскис о победе Слуцкого в Суперкубке Китая: «Молодец. У нас мало кто выигрывал трофеи за границей. Русский специалист, пусть побеждает дальше»
350 минут назад
Чемпионат Германии. «Лейпциг» сыграет с «Санкт-Паули»
45сегодня, 14:30Live
«Севилья» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
15сегодня, 14:00
Рекомендуем