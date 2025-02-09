Васкес об 1:1 с «Атлетико»: «Только одна команда хотела победить. Результат несправедлив. О судьях говорить не будем, потому что меня могут наказать»

Лукас Васкес высказался об игре «Реала» и «Атлетико» (1:1).

«О судьях говорить не будем, потому что меня могут наказать. Думаю, результат не отражает нашу игру. Мы шли к победе на протяжении всего матча, и итоговый счет не соответствует тому, что происходило на поле.

Мы остаемся лидерами, на вершине таблицы. Считаю, что этот результат не до конца справедлив, потому что во втором тайме мы были намного острее в атаке и создали много моментов. По тому, что происходило на поле, только одна команда хотела победить.

Нам сказали, что высказывания в прессе могут иметь последствия, поэтому лучше промолчать. Мы часто теряли мячи у своей штрафной, из-за чего соперник опасно выходил в контратаки. Во втором тайме мы выглядели лучше, хорошо прессинговали, стали более уверенными впереди.

Думаю, сегодня команда показала, на что способна. Во второй половине оставили хорошее впечатление, и мы на правильном пути. Ждем с нетерпением [матч с «Ман Сити»], потому что готовы к тому, что нас ждет. Впереди два месяца, когда решится все, и мы будем выкладываться на максимум», – сказал защитник «Реала ».

Васкес – судье про фол Тчуамени в дерби с «Атлетико»: «На замедленном повторе все выглядит как пенальти». Сото Градо сказал, что без ВАР не видел наступа