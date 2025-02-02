Рюдигер вряд ли сыграет в ответном матче с «Ман Сити» – потребуется «чудо» для его возвращения. Алаба будет в старте в ближайших играх, пара Тчуамени – Асенсио не убеждает Анчелотти (As)
Защитник «Реала» получил травму задней поверхности бедра в 1-м тайме матча с «Эспаньолом» в Ла Лиге (0:1). Сообщалось, что Рюдигер может пропустить до 20 дней.
As передает, что немецкий защитник вряд ли успеет восстановиться к ответному матчу с «Манчестер Сити» за право играть в 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет 19 февраля. Отмечается, что потребуется «чудо», чтобы Рюдигер смог сыграть в этой встрече.
Также сообщается, что в связи с травмой Рюдигера в ближайших матчах в стартовом составе «Реала» будет выходить Давид Алаба, несмотря на то, что клуб не планировал форсировать возвращение защитника после травмы крестообразной связки колена. Пара Орельена Тчуамени и Рауля Асенсио в центре обороны не убеждает главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.
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