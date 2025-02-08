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Бан Тормены после красной за удар в голень Бокову снят. Защитник «Краснодара» сыграет с ЦСКА

Дисквалификация Витора Тормены в Winline Зимнем Кубке РПЛ отменена.

На 55-й минуте матча с «Краснодара» с «Динамо» (1:0) защитник «быков» Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего бело-голубых Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку. 

«По инициативе «Краснодара» клубы-участники Winline Зимнего Кубка РПЛ обратились к организаторам турнира с просьбой отменить дисквалификацию Витора Тормены на матч против ЦСКА.

Учитывая предсезонный статус соревнования и единогласную позицию клубов, просьба команд была удовлетворена.

Таким образом, защитник «Краснодара» Витор Тормена, удаленный в матче второго тура с «Динамо», сможет принять участие в игре за 3-е место ЦСКА – «Краснодар», которая состоится 10 февраля в 19:30 по московскому времени на стадионе «Аль-Нахайян», – говорится в сообщении Мир РПЛ.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
logoКраснодар
logoВитор Тормена
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Зимний кубок РПЛ
дисквалификации
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