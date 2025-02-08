Карпин об 1:2 с «Зенитом»: «Первый тайм в исполнении «Ростова» понравился больше. Суеты не было. Самое главное, что есть моменты»

Валерий Карпин оценил поражение от «Зенита» (1:2) в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

— Игра в принципе понравилась. В атаке, понятно, в первой половине было получше. Но и скидку на состав «Зенита » надо делать. Наверное, первый тайм в исполнении «Ростова» понравился больше.

Но самое главное сейчас не это. Получили нужную нагрузку. Дай бог, травма Сако окажется не очень серьезной. В остальном все хорошо.

— Системных проблем с атакой не видите?

— Суеты не было. Самое главное, что есть моменты.

— Как оцените игру Радченко (автор гола «Ростова» – Спортс”)?

— Работы еще непочатый край. Какие‑то авансы раздавать еще не к месту, — сказал тренер «Ростова ».