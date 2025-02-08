Лунев, назвавший «чертями» игроков «Краснодара»: «Сказал это отдельным личностям, позволившим грубые слова в мой адрес. Кое-где за такое были бы серьезные последствия»

Андрей Лунев объяснил свои высказывания в адрес игроков «Краснодара».

«Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

На 55-й минуте защитник «быков» Витор Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего бело-голубых Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.

Вратарь «Динамо» высказался об инциденте: «Они мерзкие! Ты видел, что они говорят? «Puta madre». Черти они! Я подхожу, начинаю их разнимать, а они говорят: «Puta madre». Что я им ответил? Нецензурно».

«Я сказал это не всей команде «Краснодар», а некоторым отдельным личностям в этой команде, которые позволили себе определенные слова в мой адрес.

Это легионеры, но смысл матерных слов и на испанском, и на английском я прекрасно знаю. Поэтому… моя реакция была основана именно на этом.

Наверное, не стоило этого делать… Но, повторюсь, я говорил не о «Краснодаре» в целом, а о конкретных людях, кто позволил себе такие грубые и резкие высказывания. Знаете, кое‑где за такие вещи были бы серьезные последствия. Понятно, что эмоции, но нужно в любой ситуации держать себя в руках», – сказал Лунев.

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