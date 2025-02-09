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Губерниев о Скворцове: «Попал в реанимацию в Новосибирске, ситуация серьезная! Здоровья блестящему комментатору, Рома, держись!»

Комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию.

Об этом сообщил Дмитрий Губерниев.

«Друзья, коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска! Ситуация серьезная!

Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья!

Рома, держись!!!! 🙏❤️» – написал комментатор и телеведущий «Матч ТВ» Губерниев.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Фонбет Матч звезд КХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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