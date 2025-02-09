Овечкин вышел на 11-е место в истории НХЛ по очкам, опередив Эспозито. Капитан «Вашингтона» набрал 1591 балл, до Сакика – 50 очков

Александр Овечкин занял 11-е место в истории НХЛ по набранным очкам.

Нападающий «Вашингтона » сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (2:3, первый перерыв).

В первом периоде россиянин поучаствовал в голе Пьер-Люка Дюбуа, который забросил шайбу при игре в большинстве.

Таким образом, Александр Овечкин набрал 1591-й (879+712) балл в НХЛ в 1465 матчах и опередил Фила Эспозито (1590 очков в 1282 матчах) по этому показателю.

10-е место по набранным очкам в лиге занимает Джо Сакик – 1641 балл в 1378 играх.