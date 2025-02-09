1

НБА. «Детройт» – «Шарлотт», «Хьюстон» – «Торонто», «Милуоки» сыграет с «Филадельфией»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.

В 21:00 по мск «Детройт» начнет играть с «Шарлотт», через один час стартуют встречи «Хьюстон» – «Торонто» и «Милуоки» – «Филадельфия».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoДетройт
logoМилуоки
logoШарлотт
результаты
logoХьюстон
logoНБА
logoФиладельфия
logoТоронто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Индиана» разгромила «Сан-Антонио» во второй встрече в Париже, 36 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт» и другие результаты
16126 января, 06:15
НБА. «Орландо» победил «Бостон», «Денвер» разгромил «Финикс», «Лейкерс» дома уступили «Детройту» и другие результаты
18924 декабря 2024, 07:55
Рекомендуем
Главные новости
Демаркус Казинс: «В НБА есть только один игрок, которого нельзя обменять – Вембаньяма»
313 минут назад
Стеф Карри о Джимми Батлере: «Моя полная противоположность: я доминирую на периметре, он в «краске». У нас хороший потенциал»
19сегодня, 11:09
Единая лига ВТБ. «Пари НН» сыграет с ЦСКА, УНИКС примет «Автодор» и другие матчи
6сегодня, 10:56Live
Маркус Смарт об обмене в «Вашингтон»: «Буду делиться опытом с молодыми игроками»
3сегодня, 10:48
Патрик Миллер из «Локо» исполнил сальто назад перед матчем
1сегодня, 10:29Видео
Торри Крэйг официально перешел в «Бостон» в качестве свободного агента
сегодня, 10:04
Джимми Батлер объяснил, почему на его майке в «Уорриорз» рядом с фамилией появилось «III»
25сегодня, 09:43Фото
«Мазафакер вывел команду в финал НБА». Гилберт Аренас раскритиковал Майкла Финли за эпизод с отнятым у Дончича пивом
9сегодня, 09:18Видео
Марк Кьюбан в разговоре с Биллом Гейтсом: «Представь, что ты уходишь из Microsoft, а они меняют Windows 11 на Windows 10»
20сегодня, 08:42Видео
Виктор Вембаньяма смазал бросок на победу в матче с «Орландо»
10сегодня, 08:21Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Сиди Сиссоко продолжит карьеру в «Портленде»
сегодня, 11:33
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» – «Колоссос», «Кардицас» сыграет с «Перистери»
сегодня, 10:36
ACB. «Форса Льейда» – «Реал», «Валенсия» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 09:54
Чемпионат Франции. «Страсбур» – «Монако», «Париж» сыграет с «Виллербаном»
сегодня, 08:52
Чемпионат Италии. «Венеция» против «Наполи», «Дертона» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 08:26
Чемпионат Турции. «Яловаспор» – «Тюрк Телеком», «Дарушафака» примет «Анадолу Эфес»
сегодня, 07:11
Отец Джа Морэнт был отправлен со своего места в 4-й четверти матча с «Тандер» за неуважительные высказывания в адрес судей
2сегодня, 06:45
Адриатическая лига. «Мега» против «Сплита», «Студентски центар» – КРКА
сегодня, 06:32
«Даллас» обновил клубный рекорд по блок-шотам в матче с «Рокетс» – 18
4сегодня, 05:57
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» против «Милана», «Пистоя» встретится со «Скафати»
2вчера, 10:31
Рекомендуем