НБА. «Детройт» – «Шарлотт», «Хьюстон» – «Торонто», «Милуоки» сыграет с «Филадельфией»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.

В 21:00 по мск «Детройт » начнет играть с «Шарлотт », через один час стартуют встречи «Хьюстон » – «Торонто » и «Милуоки » – «Филадельфия». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.