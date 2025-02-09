«Ливерпуль» утратил шансы на квадрупл, вылетев в 4-м раунде Кубка Англии от аутсайдера Чемпионшипа «Плимута»
«Ливерпуль» не сможет выиграть квадрупл в этом сезоне.
Команда Арне Слота вылетела из Кубка Англии уже в 4-м раунде. Ее обыграл «Плимут», идущий на последнем месте в Чемпионшипе.
Мерсисайдцы по-прежнему претендуют на победу в трех турнирах. Они лидируют в АПЛ, вышли в финал Кубка английской лиги и стали первыми на общем этапе Лиги чемпионов.
Слот о шансах «Ливерпуля» на квадрупл: «Мы находимся в очень хорошем положении – футболисты в форме. Но знаем, сколько еще сложных испытаний предстоит преодолеть»
Мерфи о шансах «Ливерпуля» на квадрупл: «Ожидания неизбежны, но фанаты вряд ли думают об этом. Их приоритет – победа в АПЛ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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