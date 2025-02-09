«Ливерпуль» утратил шансы на квадрупл, вылетев в 4-м раунде Кубка Англии от аутсайдера Чемпионшипа «Плимута»

«Ливерпуль» не сможет выиграть квадрупл в этом сезоне.

Команда Арне Слота вылетела из Кубка Англии уже в 4-м раунде. Ее обыграл «Плимут», идущий на последнем месте в Чемпионшипе.

Мерсисайдцы по-прежнему претендуют на победу в трех турнирах. Они лидируют в АПЛ, вышли в финал Кубка английской лиги и стали первыми на общем этапе Лиги чемпионов.

Слот о шансах «Ливерпуля» на квадрупл: «Мы находимся в очень хорошем положении – футболисты в форме. Но знаем, сколько еще сложных испытаний предстоит преодолеть»

Мерфи о шансах «Ливерпуля» на квадрупл: «Ожидания неизбежны, но фанаты вряд ли думают об этом. Их приоритет – победа в АПЛ»