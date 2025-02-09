Фонбет Матч звезд КХЛ. Дивизион Чернышева встретится с дивизионом Боброва в финале, дивизионы Харламова и Тарасова разыграют 3-е место
В Новосибирске завершится Фонбет Матч звезд КХЛ.
Фонбет Матч звезд КХЛ
Матч за 3-е место
Дивизион Харламова – Дивизион Тарасова – 11:00
Финал
Дивизион Чернышева – Дивизион Боброва – 13:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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