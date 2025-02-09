Российским легкоатлетам выплатят по 300 тысяч рублей за результат выше норматива ЧЕ-2025 в сезоне
Российским легкоатлетам дадут 300 тысяч за результат выше норматива ЧЕ-2025.
Правила действуют на всю серию турниров «Снежная королева», который состоит из 9 этапов и финала. Соревнования проходят с 7 января и завершатся в марте.
«Дополнительное призовое вознаграждение в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей выплачивается спортсменам, показавшим на любом из этапов соревнований (включая финал серии) результат, равный или превышающий норматив, установленный для яемпионата Европы в помещении-2025», – говорится в правилах.
На седьмом этапе серии «Русская зима» в Москве норматив ЧЕ выполнили Полина Ткалич и Александр Масютенко в беге на 400 м, Полина Кнороз в прыжках с шестом и Данил Лысенко в прыжках в высоту.
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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ВФЛА
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