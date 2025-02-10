«Филадельфия» взяла первый Супербоул за 8 лет и второй в истории.

Сегодня команда обыграла «Канзас-Сити» в финале НФЛ со счетом 40:22.

Всего «Филадельфия» пять раз выходила в Супербоул, и один раз (помимо этого года) выиграла трофей – в 2017-м победила «Нью-Ингленд».