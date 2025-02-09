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ЦСКА заплатит 5 млн евро «Брагантино» за Алеррандро. Контракт – на 4 года, форвард уже прошел медосмотр

ЦСКА завершает трансфер Алеррандро.

Как сообщает журналист Вене Касагранде, бразильский нападающий уже прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с ЦСКА. Соглашение с армейцами будет рассчитано на четыре года.

Московский клуб выплатит «Ред Булл Брагантино» отступные за Алеррандро в размере 5 миллионов евро.

В минувшем чемпионате Бразилии Алеррандро выступал на правах аренды за «Виторию» и с 15 голами в 34 матчах разделил звание лучшего бомбардира с нападающим «Коринтианса» Юри Апберто, ранее игравшим за «Зенит».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Вене Касагранде
logoЦСКА
logoРед Булл Брагантино
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
Алеррандро
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